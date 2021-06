清水和夫×頑固一徹スポーツCVTヤリス、ペースノート精度がアップし絶好調！【全日本ラリー選手権2021・モントレー】

2021年全日本ラリー選手権に挑戦中の、国際モータージャーナリスト・清水和夫さん。今回参戦したのは6月12日-13日に群馬県内で行われた『MONTRE(モントレー) 2021』。

今回、ペアを組むコ・ドライバーは、前回までの山本磨美選手に代わり、磨美選手の師匠、古川智崇選手。

さぁ、おじさんコンビの活躍やいかに!?

昭和のラリーでは、みんなが「右・左・コーナーキツイ・緩い」程度のペースノート(※コーナーの向きや曲がり具合などを書いたノート。ラリー中コ・ドライバーが読み上げていきます)で走っていたそうです。が、現在の令和ラリーは「まったく違う!」。目で確認したコーナーを感覚で駆け抜ける…では待ったく歯が立たず、コ・ドライバーによる細かなペースノートの読み上げをもとに走らないと、タイムはまったく出せない…そう。

ということで、今回のモントレーではコ・ドライバーの古川選手とレッキ(下見走行)でしっかりとペースノートを細かく作り上げ、本番のLEG1、LEG2に挑みました。

「今回、初めての8段階ペースノート! さぁどうなるでしょうか!?」(清水)

と意気込んでいたところ、SS1は他車のクラッシュにより中止に…。ゴール地点通過時に判明したのはナント! 頑固一徹スポーツCVTヤリス号のボディに刺さった枝! まじ、タイヤじゃなくて良かったデス。

清水:「古川さん、CVTのコ・ドラやるのって初めて? 意外と速いでしょ! マニュアルだとチョコチョコとシフトを迷ったりするけど、無段変速だから何の迷いもない。左足はブレーキに専念できる」

【SS2 ドライ 17分17秒8 クラス7位】

では、ブラッシュアップされたペースノート読み上げに「はい!」と元気よく返事をしながら快走する清水さんの様子を動画で見てみましょう。

古川:「5、4、3、2、1、スタート! 右3から2出口タイト、左4、もういっこ左4、左4、右4、右3、左3ロング、右6から5、右5から右3、左2、右3、左6出口オープン、左6ロング出口オープン、右6、左2出口タイト1、右4、右6、右7から5、すぐ左6から7、右3から2出口タイト、右6、左7、左3、左7……」。

はい、分かります! 今までとの違いが。コーナーのRが細かく段階化され、出口状態、路面状態…等々、以前より凄く細かくなっているのが分かりますね。

清水:「サイドターン失敗してバックギヤ入れちゃった!」

弘法も筆の誤り…的な感じでしょうか!(笑)

清水:「ちょっとずつペースノートでターンインのスピードが上がってきたので、あとは出口の情報をもうちょっときめ細かく作って、早くアクセルを踏めるようにしないとダメだね。1km=1秒をトップからの差にするのが今年の目標。それができたら2022年度はさらにドライバーとクルマを進化させて勝負かな? とにかく経験が大事なので、無理してリタイヤしちゃうと経験がなくなるからね」。

路面がウエットのSS3は、途中ガスってるところあり、トンネルもあり。すごいコースです!

清水:「まぁウェットじゃいい感じだよね、攻めてるよね!」

古川:「もうちょっと踏んでたら危なかったですよ!」

清水:「SS3はウエットだったからフロントタイヤ換えて、無難に走ったって感じ。リアのこの組み合わせだと下りが辛いかな。

ペースノート、出口をしっかり作っていかないとダメだね。今、入口はちゃんとできるようになって、やっと中学生くらいになった! もうさ、オレには残されている時間がないんだから!」

いや~、80歳になってもラリー走っている清水さんの姿が想像できますけど!(笑)

清水:「無事、完走! 古川さん、ありがとうございました。成績はともかく、楽しかったね。

ペースノートも前回よりバージョンアップして、今回は8~9段階までいきました。あとは見えているコーナーをペースノートに入れていないのをどう書くか。あと、もっと立ち上がり重視の情報を入れていかないとね。今はターンインのところを意識したんだけど、今後は出口を意識して、ギリッギリのラインでいかないとこのクラスは難しい。

ますますラリーが面白くなって、もう全財産をコレにつぎ込んじゃおうかな!」

【2021年全日本ラリー選手権カレンダー】

※ターマック=舗装路/グラベル=未舗装路

Rd.1(中止) Rally of Tsumagoi(群馬) 積雪

Rd.2 3/19-21 新城ラリー2021 Supported by AICELLO(愛知) ターマック

Rd.3 4/9-11 ツール・ド・九州2021 in 唐津(佐賀) ターマック

Rd.5 5/21-23 RALLY丹後2021(京都) ターマック

Rd.6 6/11-13 MONTRE 2021(群馬) ターマック

Rd.7 7/2-4 2021 ARK ラリー・カムイ(北海道) グラベル

Rd.8 8/20-22 横手ラリー2021(秋田) グラベル

Rd.9 9/10-12 RALLY HOKKAIDO(北海道) グラベル

Rd.10 10/15-17 第48回M.C.S.C.ラリーハイランドマスターズ2021(岐阜) ターマック

Rd.4 10/30-31 久万高原ラリー(愛媛) ターマック