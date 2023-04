メルセデス・ベンツ7人乗りSUVを選ぶなら「GLS」。改良型に直4があるかも？

メルセデス・ベンツは現在、フラッグシップ・クロスオーバーSUV「GLS」改良型を開発中ですが、そのティザーイメージが初公開されました。

第2世代となる現行モデル(X167)は2019年に登場、これが初の大幅改良となります。

公式Twitterに投稿された画像はディテールは見えにくいですが、フロントバンパーは下部のバーが力強く、太くなっているように見えますが、全体的デザインは大きく変更されていないようです。

これまで捉えたプロトタイプから、コーナーエアインテークの上部にオープンエレメントを追加。ナンバープレート後部、バンパーのほぼ全幅に渡ってメッシュの拡張セクションが走っていることがわかっています。

また、意外にもヘッドライト内部のLEDデイタイムランニングライトデザインは、ほぼ現行型に近いようです。

キャビン内では、デジタルインストルメントクラスターとインストルメントシステムのグラフィックをアップデート、新デザインのステアリングホイールを装備します。また、ソフトウェアと接続の改善の恩恵を受け、古いタッチパッドコントローラーは排除される可能性が高いです。

パワートレインに関してですが、現在、日本市場には2.9リットル直列6気筒ディーゼルエンジンの「GLS 400d 4MATIC」、および4.0リットルV型8気筒ガソリンツインターボエンジンの「GLS 580 4MATIC」、4.0リットルV型8気筒ツインターボ+電気モーターのAMG「GLS63」が導入されています。

海外では3.0リットル直列6気筒ガソリンターボエンジン+電気モーターがラインアップされていますが、改良型では初の直列4気筒エンジンが噂されているのです。

これは先日、AMG「C43 4MATICセダン」にも導入されているもので、新開発の電動ターボを組み込んだ直噴2.0リットル直列4気筒ガソリンエンジンです。電動ターボチャージャーではF1の技術が導入されており、C43では最高出力408ps、SL43では381psを発揮します。

GLSでは、直4が導入されたとしても、最高出力489psを発揮する4.0リッターV8には固執する可能性があるといいます。

(APOLLO)

Get ready for the new #GLS models! Catch a first glimpse now and look forward to the entire GLS family with a fresh look, new software and equipment changes! Check out the latest news on April 4. #MercedesBenz pic.twitter.com/AIK1P7P0Oi

— Mercedes-Benz Press (@MB_Press) March 31, 2023