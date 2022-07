トヨタ新型クラウンの顔、3連LEDヘッドライトを先行公開

7月15日にワールドプレミアが迫るトヨタの主力モデル「クラウン」新型の最新ティザーイメージがリリースされました。

そこには、上部にデイタイムランニングライト、下部に3連LEDを備えるスリムなヘッドライト、ツートーンカラーのボンネットフード、スリムなグリル、メッシュのダミーインテークなどが確認できます。

トヨタ乗用車の代名詞とも言えるクラウンは初代が1955年に登場、65年以上「日本の上級セダン」というコンセプトを守ってきましたが、16代目となる次期型ではクラウン史上最も大きな進化を見せます。

それは、セダンでもなく、SUVでもない、クロスオーバー風のハイライディングのファストバックシルエットが予想されます。

市販型では、これまでのFRから前輪駆動または全輪駆動のいずれかで、同社の「TNGA-K」プラットフォームを採用。ボディサイズは全長194.1インチ(4,930mm)、全高60.6インチ(1,540mm)と、メルセデス・ベンツ「GLEクーペ」とほぼ同じ長さが予想されています。。

新型のパワートレインは、3.5リットルV型6気筒のハイブリッドは消滅、CVTボックスに結合された2.5リットル直列4気筒ハイブリッドエンジンと、6速ATに結合された2.4リットル直列4気筒ターボエンジンとなりそうです。

いよいよヴェールを脱ぐ7月15日、クラウンの歴史が大きく動きます。

Innovation at its peak. More to come on 7/15. #LetsGoPlaces pic.twitter.com/zsP2Zx5zXS

— Toyota USA (@Toyota) July 12, 2022