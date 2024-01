フォルクスワーゲンの新ブランド「スカウトモーターズ」、初のモデルとなる電動SUVを今夏ワールドプレミア

■MEBベースの特注プラットフォームを採用するフルEV

フォルクスワーゲンが米国に本拠を置く、新しいオフロードEVブランド「スカウトモーターズ」は、初のモデルを今夏ワールドプレミアすることがわかりました。

同ブランドが開設した公式YouTubeチャンネルでは「There is a Scout in All of Us(私たち全員の中にスカウトがいる)」と題された82秒のビデオで、私たちの過去と未来を結びつけてくれると伝えています。

そしてこのティザームービーで最も興味深いのは、最後の画面に出る「REVEALING SUMMER 2024」(2024年夏に明らかに)の文字です。それが具体的に何を意味するのかはまだ明らかではありませんが、おそらくその最初のプロトタイプをより詳しく見ることができるでしょう。

これまでのところ、スカウトモーターズが製造を計画している2台のEV、ボックス型オフローダーとそれに関連するピックアップのスケッチしか確認されていませんが、MEBベースの特注プラットフォームを採用するフルエレクトリックモデルであることは分かっています。

未来的パワートレインを持つモデルですが、これらのモデルには過去の名前を復活させる可能性があります。スカウトモーターズは2023 年、「スカウト80」「スカウト800」「スカウトII」「テラ」「トラベラー」「スーパー スカウト」などの名前を商標登録していますが、これらはすべてオリジナルSUVで使用されていました。

また「Aristocraft」「Baler」「Forma」「Harrow」「Rallye」「Scout Spirit」「Sno-Star」「Terrastar」「Trailstar」などの名前も商標登録されました。 これらすべての名前が何を計画しているのかはまだ明らかではありませんが、今後数か月間でさらに明らかになることが期待されています。

名前が何であれ、スカウトの車両はサウスカロライナ州に一から建設中の新工場で製造され、2026年に稼働する予定です。

(APOLLO)