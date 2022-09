日本限定10台の特別な「モーガン・プラス・フォー・1962 エディション」が発売開始

■BMW製2.0Lターボエンジンを搭載

クラシカルな内・外装が魅力のモーガン。1909年に設立されたモーガン・モーター・カンパニーは、英国ウスターシャーのマルヴァーンにおいて、スポーツカーをハンドビルドしているメーカーです。

伝統的な製造工程を経て生み出される、モーガンならではのスポーツカーは、世界中の多くのファンから熱狂的な支持を得ています。

2022年9月22日(木)、「MORGAN PLUS FOUR 1962 EDITION(モーガン・プラス・フォー・1962 エディション)」の販売をスタートしました。

「MORGAN PLUS FOUR 1962 EDITION」は、2020年6月26日に販売が開始され大好評だという「MORGAN PLUS FOUR」がベース。

欧州で発売された「MORGAN PLUS FOUR LM62 EDITION」をコンセプトに掲げた、10台限定の日本市場専用モデル(MT5台/AT5台)になります。

2019年3月のジュネーブモーターショーで発表された「PLUS SIX」 の「CXジェネレーション」接着アルミプラットフォームが使われています。ユニークなウイング外形をまとったナローボディは、モーガンの中心モデルであることを特徴づけています。

さらに、ローオフセットのワイヤーホイール装着を容易にするダブルウィッシュボーンの最新プラットフォームや、190kW(258ps)を発生する4気筒ターボ(2.0L BMWツインパワーターボエンジン)を採用。MTモデルの0-100km加速は5.2秒(ATは4.8秒)で、最高速は240km/hに達します。

また、モーガン車の中で最もクリーンな環境性能、軽量モーガンスポーツカーを継承するにふさわしい軽い車両重量(MTは1013kg、ATは1009kgの乾燥重量)など、それだけで魅力的な「MORGAN PLUS FOUR」をベースに、今回の「MORGAN PLUS FOUR 1962 EDITION」は、数多くの「1962 EDITION」特別専用装備を用意。

なお、「PLUS FOUR」のオプション装備も標準装備されています(オプション価格として算出できる金額のみで220万円相当)。

●主な特別装備

「1962 真鍮製特別プレート(1962 EDITION特別専用装備)」

「ルマンスタイルフューエルキャップ(1962 EDITION特別専用装備)」

「ドームタイプリアバックパネル(カーボン、1962 EDITION特別専用装備)」

「オフホワイトレーシングステッカー(ゼッケンサークル大タイプ、ボンネットとサイド左右、1962 EDITION特別専用装備)」

「Jet Green(ジェットグリーン/ソリッドペイント、1962 EDITION専用特別ペイント/オプション価格22万円相当)」

「15”ポリッシュドワイヤーホイール(4 本、PLUS FOUR/オプション価格42万9000円相当)」

「ポリッシュドセンターホイールナット(PLUS FOUR 標準装備)」

「ブラックブレーキキャリパー(PLUS FOUR 標準装備)」

「ソフトグレーンレザーインテリア(ソフトブラック、PLUS FOUR/オプション価格28万6000円相当)」

「ホリゾンタルプレーテドシートセンター(PLUS FOUR 標準装備)」

「刺繍入りヘッドレスト(Morgan Wing ロゴ、PLUS FOUR/オプション価格5万5000円相当)」

「ヒーティッドシート(PLUS FOUR/オプション価格9万9000円相当)

「シートパイピング(ブラック、PLUS FOUR 標準装備)」

「ステッチング(ブラック、PLUS FOUR 標準装備)」

「ダッシュボードベニアチョイス(Tawny マットフィニッシュ、PLUS FOUR/オプション価格13万2000円相当)」

「センターコラムトップベニアチョイス(Tawny マットィニッシュ、PLUS FOUR/オプション価格13万2000円相当)」

「エアコンディショニング(PLUS FOUR/オプション価格22万円相当)

「セントラルロッキング(PLUS FOUR 標準装備)」

「スピーカーシステム(Bluetooth インプット、ボリュームコントロール、PLUS FOUR/オプション価格6万6000円相当)

「ロック付ストレージ(シート後方スペース、PLUS FOUR/オプション価格6万6000円相当)

●価格

「MORGAN PLUS FOUR 1962 EDITION /MT/5台限定」:1386万円

「MORGAN PLUS FOUR 1962 EDITION/AT/5台限定」:1419万円

(塚田 勝弘)