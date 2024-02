マツダ好きの誰もが楽しめる「MAZDA FAN FESTA」。2024年はSUGO、富士、岡山国際で開催予定

■「MAZDA FAN FESTA 2024 IN TOHOKU」を4月6日、7日にスポーツランドSUGOで開催

マツダは、スーパー耐久シリーズを頂点とした参加型モータースポーツや、安心で安全な運転技術の習得を目的とした「マツダドライビングアカデミー」、年齢や免許の有無に関係なく車やモータースポーツに触れる機会を創出するeSPORTSの「MAZDA SPIRIT RACING GT CUP」など、マツダのファンだけでなく、子どもから大人まで同社と車を楽しめるイベントなどを積極的に展開しています。

ファンイベント「MAZDA FAN FESTA」もそのひとつです。

そこにはマツダのファンや車好きはもちろん、子ども連れまで幅広い層が楽しめる、キッズ向けコンテンツ、モータースポーツ、eSPORTS、マツダの開発者との交流などの多彩なメニューが用意されています。2024年は、3会場で実施される予定です。



■MAZDA FAN FESTAイベントスケジュール

「MAZDA FAN FESTA 2024 IN TOHOKU」:4月6日(土)〜7(日)/スポーツランドSUGO (宮城県)

「MAZDA FAN FESTA 2024 at FUJI SPEEDWAY ※1」:10月19(土)〜20(日)※2/富士スピードウェイ(静岡県)

「MAZDA FAN FESTA 2024 IN OKAYAMA ※1」:11月9日(土)〜10(日)※2/岡山国際サーキット(岡山県)

※1:名称は変更になる可能性があります。※2:2日間の開催形態は変更になる可能性があります。

1回目の「MAZDA FAN FESTA 2024 IN TOHOKU」は、「マツダ787Bデモンストレーション走行」「MAZDA SPIRIT RACING RS concept」と「MAZDA SPIRIT RACING 3 concept」の展示、「eSPORTS(グランツーリスモ)」「オールマツダ・パレードラン」「参加型モータースポーツ(ロードスター・パーティレースIII、マツダファン・サーキットトライアル、マツダファン・エンデュランス:マツ耐)ほか」などが予定されています。

なお、3月6日(水)からローソンチケットで入場券の販売が開始される予定です。

当日券は会場入り口で販売。中学生以下入場無料(要保護者同伴)、パドックフリー、発券手数料は購入者負担になります。前売り券は、土・日通しが3300円、土曜のみが2200円、日曜のみが2750円。当日券は土曜が2600円、日曜が3100円です。

(塚田 勝弘)

「MAZDA FAN FESTA 2024 IN TOHOKU」公式サイト

https://www.mazda.com/ja/innovation/MAZDA_SPIRIT_RACING/event/tohoku2024