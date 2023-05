コンチネンタルタイヤ「SportContact 7」が”非常に優れたタイヤ”で総合1位

■「PremiumContact 7」は、「タイヤ・オブ・ザ・イヤー」を受賞

コンチネンタルタイヤは、第7世代の新製品「SportContact 7(スポーツ・コンタクト 7)」と「PremiumContact 7(プレミアム・コンタクト 7)」が、欧州の自動車雑誌、自動車クラブ、オンラインメディアが行った「2023年サマータイヤテスト」において総合1位を獲得したと明らかにしました。

「SportContact 7」は、スーパースポーツタイヤカテゴリーの最新モデル。今年参加したウルトラ・ハイパフォーマンス・タイヤテストの全てで「非常に優れたタイヤ」と評価され、総合1位を獲得しています。

総体的には、優れた応答性と正確なステアリング、スポーツ性能、そのほかの性能のバランスの高さが評価されています。ドライ路面はもちろん、ウエット路面でのブレーキング性能などが高得点を獲得。

コンフォートタイヤカテゴリーの新フラッグシップタイヤ「PremiumContact 7」は、6つのサマータイヤテストのうち4つで総合1位を獲得。タイヤに求められるトータルバランスの高さ、ウエットパフォーマンスに優れた高い安全性が評価されています。

さらに「PremiumContact 7」は、世界中のタイヤ技術の開発、進化が表彰される「Tire Technology International (TTI) Awards for Innovation and Excellence」において、「タイヤ・オブ・ザ・イヤー(Tire of the Year)」を受賞。

転がり抵抗や持続可能性を高次元で満たしつつ、優れた走行安全性を提供するタイヤという点が高く評価されています。

(塚田 勝弘)