新社長に選んだ理由は「クルマが好きだから」。トヨタ自動車社長交代で豊田章男会長へ、佐藤恒治社長へ、内山田竹志現会長は退任

■「クルマ好きだから選ばれた」佐藤恒治新社長

トヨタ自動車は、2023年01月26日、社長交代のニュースを伝えました。



役員人事について

トヨタ自動車(株)は、2023年4月1日付の役員人事および第119回定時株主総会日付の取締役の体制について発表しました。

1.4月1日付 役員人事について

代表取締役会長の内山田 竹志が退任し、会長に豊田 章男、社長に佐藤 恒治がそれぞれ就任します。

◇役員の役職変更・担当変更(3名)

氏名/新役職/現役職 豊田 章男/代表取締役会長/代表取締役社長・執行役員・Chief Executive Officer 内山田 竹志/代表取締役/代表取締役会長 佐藤 恒治/執行役員・社長・Chief Executive Officer/執行役員・Chief Branding Officer・Lexus International Co.(President)・GAZOO Racing Company(President)

豊田章男現社長は、佐藤恒治新社長を選んだ理由として「トヨタの思想所作技を身に着けようと努力してきたから、クルマが大好きだからです」と述べました。

また、章男社長は「自分自身はクルマ屋で限界を感じる。これから佐藤社長にはトヨタをモビリティカンパニーとしていってほしい」とも述べました。

章男社長から、佐藤氏へバトンを渡したい旨を伝えたのは、昨年末のタイ・ブリーラムで行われたレース会場内でとのこと。いかにも、クルマ好き同士が重要なことを伝えるのには最適な場所だったかも知れませんね。

氏名

佐藤 恒治(サトウ コウジ)

生年月日

1969年10月19日

学歴

1992年3月 早稲田大学理工学部機械工学科卒業

主な職歴

1992年4月 トヨタ自動車株式会社入社

2016年1月 同社 Lexus International Co. ZLチーフエンジニア

2017年4月 同社 常務理事就任

2017年4月 同社 Lexus International Co. 統括

2019年1月 同社 Lexus International Co. Executive Vice President

2020年1月 同社 執行役員就任

2020年1月 同社 Lexus International Co. President(現在に至る)

2020年9月 同社 GAZOO Racing Company President(現在に至る)

2021年1月 同社 執行役員就任(現在に至る)

2021年1月 同社 Chief Branding Officer(現在に至る)

(小林和久)