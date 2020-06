マツダ新型BT-50は6月17日デビュー！魂動デザインはどうなる？

マツダのピックアップトラック、「BT-50」新型と思われるピックアップトラックが、6月17日、午前11時(オーストラリア東部時間)にデビューすることが決定、そのティザーイメージが初公開されました。

現行型ではフォード「レンジャー」をベースとしていますが、新型ではいすゞ「D-MAX」新型からOEM供給されると予想されます。

マツダ・オーストラリアの公式ツイッターアカウントでも、6月10日以下のようにツイートされています。

Something huge is coming. Tune in on 17 June, 11am AEST for the global launch of a once in a generation Mazda. Set your reminder now. pic.twitter.com/uVrJh23ZLX

— Mazda Australia (@MazdaAus) June 10, 2020