東京オートサロン2024は1月12日～14日幕張メッセにて開催。車両展示のほかLIVEやeスポーツ、各種デモランなど、コンテンツが目白押し

■TOKYO AUTO SALON 2024はイベント数増でお楽しみコンテンツ盛りモリ!

●年の初めは東京オートサロン2024へ出かけよう!

1983年に「第1回東京エキサイティングカーショー」が初開催、第5回目の1987年から名称変更した「東京オートサロン」も、2024年で開催42回目を迎えます。

はい、2024年も開催しますよ、東京オートサロン! 期間は2024年1月12日(金)、13日(土)、14日(日)の3日間、場所はいつもの千葉県・幕張メッセです。

378社の出展に、893台もの車両展示(※数字は12月21日現在)されるのはもちろんですが、2024年の東京オートサロンは例年以上のコンテンツをご用意し、コロナ規制緩和後初の開催は盛り上がること間違いナシ!

ここでは、幕張メッセの屋内外、各所で行われるコンテンツやチケット情報をメインに紹介します。

●イベントホールは3日間とも(ほぼ)休みなしで各種イベントを開催!

イベントホールでは、13日13:30〜の「オープニングセレモニー」が行われた後は、「東京オートサロン2024イメージガールA-Classのライブ」(下記も参照!)が行われます。

13日は、「コンパニオンアピールタイム×TOKYO AUTO SALON Constume Awar」「メディバンネップリ日本レースクイーン大賞2023の表彰式」「A-Classステージ2日目」、そして「AUTOSALON SPECIAL LIVE」(詳細は下記!)を開催。

14日は「東京国際カスタムカーコンテスト2023表彰式」や「グランツーリスモD1 GRAND PRIX 2023年間表彰式」「ギャルズ・パラダイスTV スペシャルステージ」「輝け!第2回東京オートサロンコスチュームアワード」「AUTO SALON IDOL STAGE、AUTOSALON SPECIAL LIVE」が行われます。

【AUTOSALON SPECIAL LIVE】(イベントホール)

東京オートサロン2024入場券だけで熱いライブが楽しめる「オートサロン・スペシャルライヴ」。12月21日現在、出演が決まっているアーティストは、BACK-ON、手がクリームパン、SARD UNDERGROUND、倖田來未、DJ KOOが13日に。酒井法子、FLYING KIDS、石井竜也で14日にそれぞれ開催(敬称略)。スケジュールの詳しくは、東京オートサロン2024オフィシャルサイトでご確認を!





【東京オートサロンイメージガール A-Classステージ】(イベントホール)

12日14;00~と13日15:00~は、東京オートサロン2024イメージガールを務めるA-Classがステージを飾ります。メンバーは、松田蘭さん、佐々木美乃梨さん、森脇梨々夏さん、菅原早記さん、益田アンナさんの5名。歴代A-Classのメンバーとともに作り上げた、A-Classオリジナル曲「Wind for xxx」も披露されます。5名の彼女たちのステージを楽しんでください!

●屋外イベント会場は紹介しきれないほどのコンテンツが!

西ホールと北ホールの間に位置する屋外イベント会場では、13日と14日に行われるコンテンツが目白押し!

13日朝イチの「D1GP Kick Off Drift」から始まり、Nブランド3車両が登場する「N morment/Hyundai」、土屋圭市vs.佐々木雅弘両選手による因縁のバトル「AE86対決再び!AE86 BEV vs AE86スーパーマメ号」「Nissan/NISMO Formula E/電動スポーツ車両デモラン」、ピストン西沢さんがプロデュースするキッズ助手席体験「WILD DRIVE KIDS BY MAZDA×BRIDGESTONE」「D1GP Kick Off Drift」2回目から、「D1GP Ceremony walk」へと続きます。

14日は「Nissan/NISMO Formula E/電動スポーツ車両デモラン」2日目、「N moment/Hyundai」2日目、勝田範彦(パパ)&勝田貴元(WRC参戦中の息子)の親子両選手による「TOYOTA GAZOO Racing デモラン」「WILD DRIVE KIDS BY MAZDA×BRIDGESTONE」2日目、「D1GP Kick Off DRIFT」2日目から、「D1GP Ceremony walk」というスケジュールです。

13日&14日は、屋内ホールと屋外イベントスペースを何度往復することになるんだ!? 楽しみしかないですね!

時間等の詳しくは、東京オートサロン2024オフィシャルサイトのイベント情報ページをご参照ください。

●国際会議場 コンベンションホールはeスポーツ祭り♪

東ホール向かい側にある国際会議場の2F、コンベンションホールでは、「東京オートサロンeスポーツエクスペリエンス」を開催します。

ステージには強豪プレイヤーに加え「SPYGEA」氏といった人気ストリーマーが集結し、eスポーツの最高峰バトルが繰り広げられます。

13日は10:00~「A-Class×JEGT認定ドライバーグランツーリスモ7スペシャルマッチ。「auto sport CUP by グランツーリスモ7」「KYOJO CUP by グランツーリスモ7」「e-DG motorsports by グランツーリスモ @TOKYO AUTO SALON2024 Technical College GP」と、SUPER GTやKYOJOのドライバー、e-D1 GPや自動車学校対決などを予定しています。

14日は11:00~はプロ格闘ゲーマー「どぐら」選手プロデュースによる「STREET FIGHTER6 SP Match Produced by DOGURA」「eモータースポーツ テクニカルトークショー」「AUTOBACS JEGT GRAND PRIX 2023 SERIES Supported by TURISMO ROUND.FINAL」を開催。

もちろん、会場には来場されたみんなも試遊できるスペースも併設されているので、最新のeスポーツ体感もできます。





●来場者アンケート、2024年の特賞はスバル「レヴォーグ レイバックリミテッドEX」!

コチラも毎年恒例、来場者アンケートにお答えいただいた方の中から抽選で、豪華賞品が当たる「アンケートプレゼント」。2024年の 特賞(1名)は、 株式会社SUBARU提供の「LEVORG LAYBACK Limited EX」(レヴォーグ レイバックリミテッドEX)です。

そのほか、オートサロンTVでは、会期中のイベントの模様をライブ配信。日本語と英語の同時解説で、世界中の車ファンに生の興奮をお届けします。





【東京オートサロン2024 開催概要】

会場:幕張メッセ(国際展示場ホール1〜11、国際会議場、イベントホール、屋外展示場)

開催日程:

1月12日(金) 9:00〜19:00 (業界&報道関係者公開日)※9:00〜14:00はサイレントタイム(一般公開なし)

14:00〜19:00 (一般特別公開)

1月13日(土) 9:00〜19:00 (一般公開日)

1月14日(日) 9:00〜18:00 (一般公開日)

主催:東京オートサロン事務局(TASA)

後援:千葉県、千葉市、一般社団法人 日本自動車用品・部品アフターマーケット振興会(NAPAC)、一般社団法人 日本自動車工業会(JAMA)、一般社団法人 日本自動車連盟(JAF)

協賛:株式会社タカラトミー、SAMOURAÏ、ミズノ株式会社、頭文字D/MF GHOST、LIFEGUARD

特別協力:幕張メッセ、株式会社三栄

協力:ASEA事業部、JAWA事業部、JASMA

■東京オートサロン2024 チケット情報

・入場料:

1月12日(金)14:00〜19:00 4,000円(税込)

1月13日(土)9:00〜19:00 3,000円(税込)

1月14日(日)9:00〜18:00 3,000円(税込)

※1月12日(金)はビジネスデイです。一般特別公開は14:00からとなります。

※一律料金となります(券面記載日の1日限り有効)。

※チケットは電子チケットによる事前発売(現在、当日販売の予定はございません)

※実券の販売はございません。

※小学生以下の入場は無料。保護者同伴に限る。

※障害者割引あり:事前にチケット購入していただき、当日、各種障害者手帳をご提示いただき、割引分500円(税込)を返金(同伴者1名まで適用)。

※チケットの転売禁止。

※ペット入場不可。

※会場へは公共交通機関をご利用ください。

・券種:デジタルチケット

東京オートサロン2024のチケットはデジタルチケットです。実券(紙などのチケット)販売はございません。iOS/Androidスマートフォン端末もしくはPCが必要です(iOS最新バージョン、Android最新バージョン)

支払い方法:クレジットカード決済/コンビニ払い(現金のみ)

※上記以外の決済方法はございません。

(文:永光 やすの/画像:東京オートサロン2024事務局)

