ホンダがCES 2024でBEVシリーズを初公開。世界戦略車は従来のクルマのイメージを覆す大胆なデザインを採用!?

ホンダは、現地時間の2024年1月9日(火)から12日(金)まで、アメリカのネバダ州ラスベガス市で開催される「CES 2024」に出展し、世界戦略車であるEVシリーズを世界初公開すると明らかにしました。

1点だけ公開された写真を見る限り、ショー向けモデルらしく未来的で、先進的なフォルム、ディテールで、従来の車とは異なるような斬新なデザインが与えられているようです。

ホンダは、2050年までに関わるすべての製品に対し企業活動を通じたカーボンニュートラル化を目指しています。車では、2040年までにEV、燃料電池車(FCEV)の販売比率をグローバルで100%とする目標を掲げ、電動化に取り組む構えです。

「CES 2024」での同社ブースや特設サイトでは、「The Power of Dreams — How we move you.」というグローバルブランドスローガンや電動化方針のもと、大きく変革する同社を象徴するグローバルEVシリーズやキーテクノロジーが紹介されます。

プレスカンファレンスは、2024年1月9日(火)に開催され、ホンダの三部敏宏社長、青山真二副社長によるスピーチが予定されていて、同社が目指すEV社会の方向性が示され、世界戦略車である新しいEVシリーズが初公開されます。

ホンダは、北米向けではGMとの共同開発BEV(量販車)の共同開発中止を明らかにしていて、ホンダEVの行方が注目を集めています。「CES 2024」では北米のみならず世界のマーケットでどんな方向性を示すのか提示されることになります。

