新型BMW 5シリーズ初期生産限定モデル「THE FIRST EDITION」の先行販売を開始

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■2.0L直列4気筒ガソリン（48Vマイルドハイブリッド）とバッテリーEV仕様を設定

BMWは、現行型5シリーズのキャッチコピーを「ビジネスアスリート」として、スタイルや走りの良さを訴求しています。

こうしたイメージをより強調しているような、キリッとした顔つきが目を惹く新型5シリーズが2023年5月25日に発表されました。

新型BMW5シリーズの導入記念仕様を発表
新型BMW5シリーズの導入記念仕様を発表

日本での正式発表は、2023年第三四半期の予定で、日本導入を記念した初期生産限定モデル「THE FIRST EDITION」の先行販売の受付が「BMWオンライン・ストア」で同日開始されました。デリバリーは、2023年第四四半期以降の見込みです。

新型5シリーズのフロントマスク
新型5シリーズのフロントマスク

「THE FIRST EDITION」は、新型車の初期生産モデル。高効率な2.0L直列4気筒ガソリンエンジンに48Vマイルドハイブリッドシステムが組み合わされた「BMW 523i M Sport」がベースになります。

「BMW 523i THE FIRST EDITION」が200台。さらに、バッテリーEVも設定されていて、「BMW i5 eDrive40 M Sport」をベースとした「BMW i5 eDrive40 THE FIRST EDITION」が100台。計300台限定になります。

新型5シリーズのリヤビュー
新型5シリーズのリヤビュー

エクステリアには、アダプティブLEDヘッドライト、「BMWアイコニックグロー」のキドニーグリル、サンプロテクションガラス、パノラマガラスサンルーフなどを用意。

バッテリーEV仕様も設定する
バッテリーEV仕様も設定する

ボディカラーは、人気の「ミネラル・ホワイト」「ブラック・サファイア」が設定されています。

足元には、「BMW 523i THE FIRST EDITION」に20インチの「Mライトアロイホイール スタースポークスタイリング938M」バイカラー（ジェットブラック）を装備。「BMW i5 eDrive40 THE FIRST EDITION」には、21インチの「BMW Individualエアロダイナミックホイール954I」バイ・カラー（ジェット・ブラック）が用意されます。

BMW5シリーズがフルモデルチェンジで導入記念仕様を発表
BMW5シリーズがフルモデルチェンジで導入記念仕様を発表

また、走り関連の装備では、前後輪統合制御ステアリングシステムの「インテグレイティッドアクティブステアリング」「パーキングアシストプロフェッショナル」、高速道路渋滞時ハンズオフアシスト付「ドライビングアシストプロフェッショナル」、アダプティブサスペンションも標準装備されます。

新型5シリーズのインパネ
新型5シリーズのインパネ

インテリアは「BMW 523i THE FIRST EDITION」がブラックのアルカンターラ／ヴェガンザ仕様になります。もう一方の「BMW i5 eDrive40 THE FIRST EDITION」は、ブラックの「メリノレザーシート」との組み合わせになり、高い質感を享受できます。

さらに、煌びやかな「クラフテッドクリスタルフィニュッシュ」がセンターコンソールに採用されるなど、最新世代にふさわしいハイクオリティを堪能できます。

新型5シリーズのフロントシート
新型5シリーズのフロントシート

そのほか、内装には、「アンビエントライト（BMWインタラクションバー）」「クラフテッド・クリスタル・フィニッシュ」、タッチパネル機能付「BMWカーブドディスプレイ（12.3インチ マルチディスプレイメーターパネル＆14.9インチ ワイドコントロールディスプレイ）」「BMWヘッドアップディスプレイ」「BMWドライブレコーダー」「インテリアカメラ」「アクティブベンチレーションシート（運転席／助手席）」「スポーツシート（運転席／助手席）」、電動調節式コンフォートシート（運転席／助手席）、「トラベル＆コンフォートシステム」「4ゾーンオートマチックエアコンディショナー」「コンフォートアクセス」「BMWデジタルキープラス」「HiFiスピーカーシステムharman/kardon」「Bowers & Wilkins ダイヤモンドサラウンドサウンド・システムアラームシステム」などがタイプ別に搭載され、7シリーズに引けを取らない豪華装備を用意。

新型5シリーズのリヤシート
新型5シリーズのリヤシート

なお、先述したように、「THE FIRST EDITION」は、BMWオンライン・ストアのみで先行販売が行われます。新型BMW 5シリーズの日本における正式発表後、早い段階で納車が約束されることになります。

新型5シリーズのセンターコンソールまわり
新型5シリーズのセンターコンソールまわり

●価格
「BMW 523i THE FIRST EDITION」：934万円
「BMW i5 eDrive40 THE FIRST EDITION」：1098万円

（塚田 勝弘）

【関連リンク】

BMWオンライン・ストア
https://online-store.bmw.co.jp

BMW 5シリーズ

この記事の著者

塚田勝弘 近影

塚田勝弘

1997年3月 ステーションワゴン誌『アクティブビークル』、ミニバン専門誌『ミニバンFREX』の各編集部で編集に携わる。主にワゴン、ミニバン、SUVなどの新車記事を担当。2003年･･･
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