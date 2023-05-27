新型BMW 5シリーズ初期生産限定モデル「THE FIRST EDITION」の先行販売を開始

ディーラー整備士になれば豊かな生活が期待できる。日産愛媛自動車大学校で聞いた地方のサラリーマン生活が意外なほど豊かそうだ(PR)

2023年の春闘は、自動車メーカーをはじめ多くの大手企業で満額回答や過去最高の回答を得たと報じられています。大企業に勤めている人はいいだろうけど、そんなのわずか一握りに過ぎない、と思っている人も多いでしょう。でも、ちょっと見方を変えてみるのもいいかも知れません。日産愛媛自動車大学校の...