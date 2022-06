「サスティナブル」をテーマにした、ジープ・レネゲードの200台限定車「Renegade Upland 4xe」

■成約者にキャンプチェア(2脚)、ソフトマルチコンテナを贈呈

「ジープ」ブランド最小SUVであるレネゲードには、同ブランド初となるプラグインハイブリッド(PHV)の「Renegade 4xe」も設定されています。

2022年6月28日(火)、200台限定車の「Renegade Upland 4xe(レネゲード・アップランド・フォー・バイ・イー)」が加わり、7月9日(土)から販売が開始されます。

同限定車のテーマは、サスティナビリティ。カタログモデルと同様に、ジープ史上最高の燃費性能と、伝統のオフロード性能を高次元で両立しているそう。

EV(モーター走行)としての航続可能距離は50kmで、日常の買い物や送迎程度あれば、EVとしてカバーできるはず。充電可能なPHVであるのと同時に、エンジンとモーターを併用するハイブリッドでもあるため、オフタイムのロングドライブも安心して楽しめます。

同限定車は「リミテッド4xe」をベースに、サスティナブルでファッション性に優れた特別装備が用意されています。

具体的には、海洋廃棄物からリサイクルされたSEAQUALの専用糸が使われたエコファブリックシートの採用がトピックス。

マリンスポーツを想起させる専用の装飾やJeepロゴの刺繍により、デザイン性の高いシート(運転席6ウェイ/助手席4ウェイマニュアル調整機構)になっています。エアコンの吹き出し口やスピーカーまわりにブロンズのアクセントが施された質感の高いインテリアも美点です。

専用色が与えられたボディカラーにも注目です。澄んだ水面を想起させる専用色の「アズーマッターメタリック」にペイントされ、ブラック仕上げのルーフによりスポーティなムードを強調。

エンジンフードには「Upland」専用デカールが配され、同デカール上とフロントドアの「Renegade」バッジの下部には、「THERE IS ONLY ONE EARTH」と記されたデカールが貼付されています。

外観にもブロンズのアクセントが効いた専用フロントグリル、グロスブラック仕上げの17インチアルミホイールとドアミラーによる精悍な佇まいも特徴です。

成約者には、オレゴン州ポートランドのライフスタイルアウトドアブランド「POLeR」社とのコラボにより生まれたサスティナブルなキャンプチェア(2脚)、ソフトマルチコンテナが購入特典として付いてきます。

キャンプチェアの収納バッグには、海洋プラスチック問題のひとつである廃漁網のリサイクル素材が一部に使われています。コンパクトに折り畳んで収納することが可能です。ソフトマルチコンテナは、内側と外側にターポリンを用いることで高い防水性を備え、クーラーボックスとしても使えます。こちらにも肩掛けループ部に廃漁網がリサイクルされた素材が採用されています。

いずれも「Jeep」のロゴが備わる限定車専用のアイテム。海洋廃棄物などをリサイクルしたシートなど、環境意識が高まる現在ならではの限定車といえそうです。

●価格:568万円

(塚田 勝弘)