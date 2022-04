D1GP開幕戦・追走決勝が観戦無料だって！未観戦の方もあの迫力＆面白さを初体験できる！【モーターファンフェスタ2022／D1GP】

2022年4月24日(日)、3年ぶりに開催される “走る・動く東京オートサロン”ともいえる「モーターファンフェスタ2022 in 富士スピードウェイ」(以下、MFF)。

MFFで行われる数あるコンテンツの中、私たち中の人もビックリしちゃったのが「D1GP2022・開幕戦」の併催です。

MFFは駐車料金さえ支払えば、入場料は完全無料。ということは、MFFと同時開催される「D1GP2022開幕戦・追走決勝(ベスト8)」が無料で観戦できるということなのです!!!

前日の4月23日(土)にはD1GP開幕戦・単走決勝と追走トーナメント(ベスト16)が同じ富士スピードウェイで行われていますが、コチラは観戦料が1名:3,500円(前売り)/4,000円(当日)と、駐車券:2輪=1,000円・4輪=2,000円が必要です(詳しくはコチラを参照ください!)

MFFと同時開催される、D1GPの実質“決勝”ともいえる追走トーナメント(ベスト8)がタダで観れちゃうなんて…ホント太っ腹なこと!

今までD1GPを観たことが無い、ドリフト競技に興味はあるけど生で観たことはない…。そんな方がD1GPを初体験する凄いチャンスなのです。

D1GPはドリフト走行をしたときのカッコよさで勝敗を決める競技。

行われるのは単走(SOLO Run)と追走(BATTLE Run)。単走は1台ずつコースインし、「速度」「角度の大きさ」「角度の安定性」などの要素を総合的に得点化し勝敗が決められます。

追走は、2台でコースイン、先行と後追いを順番に入れ替えるカタチでスタートします。先行は自分のベストの走りをし、後追いは先行の車両に合わせたドリフトをすることが求められ、後追いが先行と同等かそれ以上の角度をつけて、相手のインに入った状態でドリフトを続けられれば勝ち。

また、先行が後追いを引き離したり、よりドリフトの角度が深く、ドリフトの飛距離が長ければ先行の勝ち。そして、スピンやアンダーステアをはじめ、挙動の乱れなども減点要素になるのです。

その追走ベスト8の走りが観られる4月24日、しかも2022開幕戦は必見ですよ!

(※前日の単走決勝&追走ベスト16も観戦したい方、詳しくはコチラの公式サイトを参照ください)

【モーターファンフェスタ 2022 in 富士スピードウェイ 概要】

名称:モーターファンフェスタ 2022 in 富士スピードウェイ

開催日時:2022 年 4 月 24 日(日) 8:00~18:00(予定)

会場:富士スピードウェイ(静岡県駿東郡小山町中日向694)

主催:モーターファンフェスタ 2022 運営委員会

後援:株式会社三栄

入場料:無料

駐車券:4輪(1台) 前売り 3,500円 ※1,250円 のクーポン付き/当日 4,500円 ※1,000円 のクーポン付き/2輪(当日のみ):1,000円 ※500円のクーポン付き

※前売り駐車券を含む各種チケット情報は、モーターファンフェスタ 2022 の 公式ホームページで公開しています。

【D1GP 4月24日(日)タイムテーブル】

8:00 ゲートオープン(東ゲート)

8:00 出展エリアオープン

9:40 ベスト8 ドライバートークショー

10:40〜 第1戦 オープニングセレモニー

11:00〜 第1戦 追走トーナメント(ベスト8以降)

13:00〜 暫定表彰式

17:00 出展エリアクローズ

17:30 ゲートクローズ

【D1GP RD.1 富士 エントリーリスト】(2022年4月7日現在)

No. Driver/Team/Machine/Tires

2 田中 省己/VITOUR RACING SEIMI STYLE DRIFT/D-MAX N-Body TOPTUL SILVIA/VI

7 松井 有紀夫/TEAM RE雨宮 K&N/RE雨宮 K&N RX-7/TY

9 山本 航/SPAN Racing GR SUPRA/T.B.A

15 植尾 勝浩/VALINO/T.B.A/VL

16 山口 孝二/Freem TEAM G-meister/G-MEISTER SILVIA/VL

23 村上 満/Team C.M.Feeling./C.M.Feeling. S15 SILVIA/TY

27 茂木 武士/OKUTONE FP IWANACENTER/SPEED MASTER IOR S15 SILVIA/T.B.A

30 中田 哲郎/TEAM TNR/GARAGE TNR MARK II/T.B.A

31 蕎麦切 広大/SHIBATA RACING TEAM SHIBATIRE/INFINITI Q60/SB

38 下田 紗弥加/Mercury 車楽人 VALINO/TAKUMI Mercury サヤカSPL S15/VL

43 田所 義文/RS WATANABE SPEED MASTER BUY NOW JAPN/USED AUTO PARTS TADOKORO VE86/HA

46 末永 正雄/D-MAX RACING TEAM/TEAM D-MAX S15 SILVIA 2JZ 3号機/NK

48 北芝 倫之/OS GIKEN SUNOCO/カムイプロデュース VALENTI 星光自動車 86/SB

51 岩井 照宜/RS WATANABE SPEED MASTER BUY NOW JAPN/Project μ ARMYTRIX HID信玄 RW 7/FD

52 北岡 裕輔/TEAM MORI/TEAM MORI パーツオフ VITOUR MARK II/VI

55 斎藤 久史/チームmiyaseimitsu/RX15four/T.B.A

56 森 孝弘/VITOUR Racing GP SPORTS/GP SPORTS 180SX/VI

66 藤野 秀之/TEAM TOYO TIRES DRIFT/TEAM TOYO TIRES DRIFT GR86/TY

69 秋葉 瑠世/Team BOOSTAR VALINO/REVERSE KNUCKLE SILVIA/VL

70 横井 昌志/D-MAX RACING TEAM/TEAM D-MAX S15 SILVIA 2JZ 4号機/NK

77 松山 北斗(不出場)/TMAR/GR SUPRA Blue Edition/TY

78 上野 高広/TMAR × TEAM VERTEX/TMAR × TEAM VERTEX LEXUS RC-V/T.B.A

79 目桑 宏次郎/Freem TEAM G-meister/G-MEISTER ORIGIN Labo. 180SX/VL

84 波紫 聖和/SHIBATA RACING TEAM SHIBATIRE/PEACE WORKS SILVIA/SB

87 齋藤 太吾(不出場)/TMAR/GR SUPRA Monster Edition/YH

88 川畑 真人/TEAM TOYO TIRES DRIFT/TEAM TOYO TIRES DRIFT GR86/TY

93 増田 和之/HIRANO TIRE オートガレージKATAOKA/HIRANO TIRE WORK WHEELS SILVIA/GR

97 齋藤 真一郎/CAR GUY Racing/CAR GUY GR SUPRA/T.B.A

98 ヴィトー 博貴/TEAM紫 TOPTUL × VALINO TIRES/TOPTUL 極 N-style ワンビア/VL

99 中村 直樹/TMAR×TEAM紫/VALINO N-STYLE SILVIA/VL

※エントリーリストは変更される場合がございます。

TIRES = TY:TOYO TIRES VL:VALINO TIRES SB:SHIBATIRE VI:VITOUR TIRE FD:FEDERAL GR:GOODRIDE HA:HABILEAD NK:NANKANG TIRE YH:YOKOHAMA