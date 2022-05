フェラーリが新V12エンジンを開発。搭載はあのSUVか？

フェラーリは「ゲームを変える」というモデルに採用される、新開発のV型12気筒エンジンの開発を発表しました。

同社公式Twitterで公開されたティザームービーには「Heart Of A Throughbred」(サラブレッドの心臓)というメッセージが使われています。

イタリア語で「Purosangue」(プロサングエ)は「サラブレッド」を意味することから、ほぼ確実に開発中のFUV「プロサングエ」を意味しているといっていいでしょう。

公開された14秒の短いクリップでは、プロサングエ用である証拠はみられませんが、V12エンジンのクローズアップ、ブロックの上に目立つように白い太字で「Ferrari」の文字が確認できます。

これまで同モデルのパワートレインは、最高出力818ps・最大トルク740Nmを発揮する2.9リットルV型6気筒ツインターボエンジン+電気モーターを「296GTB」から流用することが予想されるほか、「SF90ストラダーレ」が搭載するV型8気筒ツインターボなどが噂されていました。

これらがラインアップされるかどうかは不明ですが、待望のV型12気筒が提供されることになりそうです。

「ゲームを変える」新型モデルのワールドプレミアは、最速で今夏と思われ、限定発売と予想されています。

(APOLLO)

A new #Ferrari is coming. Born without compromises, unmistakably Ferrari at heart. Powered by our iconic V12 engine. Stay tuned… pic.twitter.com/ycMcTrVtgE

— Ferrari (@Ferrari) May 4, 2022