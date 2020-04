外出できなくてヒマなときに見たい。市販車ゼロヨン対決5連発【動画】

■新型スープラとゴルフRの対決も

クルマの性能って、もちろん加速だけじゃないですよね。「走る」「曲がる」「止まる」なんてよくいわれますけど、加速力はそのひとつにすぎません。

でもね。やっぱりゼロヨンでどっちが速いかって、やってると気になっちゃいません? ひとつの指標というか、すごくわかりやすい尺度ですよね。

ハイパワーなクルマが速いのか、トラクションがいいクルマが速いのか、出足はどっちがいいのか、後半に逆転できるのか、短い10数秒のあいだにも意外とクルマの特性が垣間見えたりします。

最近はYouTubeでいろいろなチャンネルがゼロヨン対決動画をアップしているので、さまざまな組み合わせの勝負を見ることができます。今回紹介するのは……「.za」って入ってるから南アフリカなのかな?

そして、過去に行ったゼロヨン対決の総集編です。

・トヨタ スープラvs VWゴルフ7.5R

・BMW M4コンペティション vs アウディRS5

・BMW M5 vs メルセデス ベンツAMG E63S

・マクラーレン570S vs アウディR8

・BMW X5M50d vs レンジローバー スポーツ

以上の5対決がまとめて見られます。いずれも予測がつかない好カードです。

それでは動画本編をどうそ。

これコンピレーションvol.1というタイトルがついているので、今後、総集編の第2弾もありそうです。世界的にコロナウイルスの影響で外出が制限されているので、楽しみにしているひとも多そうですね。

(まめ蔵)

byまめ蔵