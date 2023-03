最終的には「ゴルフEV」か？　フォルクスワーゲン「ID.2」3月15日公開へ

先日、フォルクスワーゲン(VW)の新型コンパクトEV「ID.2」プロトタイプを捉えましたが、3月15日にもワールドプレミアされる可能性が高いことがわかりました。

VWは詳細を隠していますが、公式Twitterには、「#VWforthepeople」のタグが付いており、「人々のためのクルマ」をアピール。さらに動画では、カウントダウンが4ではじまり2で終わると「More 2 come 4 you.」という文字が表示されます。これを読み解くと、ID.4からID3、そしてID.2の公開を予告しているようです。

ID.2市販型は「MEB Plus」と伝えられる「MEB」プラットフォームのアップデートバージョンを採用、手頃な価格のリン酸鉄リチウム電池を使用すると噂されており、価格は22,500ユーロ(約325万円)からと予想されています。また、最終的には「ゴルフEV」として発売される可能性があるといいます。

(APOLLO)

👁️ 🗨️ What makes a Volkswagen? More 2 come 4 you.

⏰ March 15th, 6:20pm CET

📍 LIVE on LinkedIn, YouTube and Twitter

#VWforthepeople pic.twitter.com/1Whl7KWXIf

— Volkswagen News (@volkswagen) March 9, 2023