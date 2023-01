マツダ「CX-90」、1月31日デビューへ！ラージ群最強のパワートレインを搭載

マツダは現在、新型フラッグシップクロスオーバーSUV「CX-90」を開発していますが、その詳細が明らかになるとともに、最新ティザーイメージが公開されました。

同ブランドは、新たなSUVラインアップを構築中で、2022年9月には「ラージ・アーキテクチャー」を採用した初のモデル「CX-60」を発売したばかりです。

そのラージ・アーキテクチャーを採用するCXシリーズの頂点に君臨するのが「CX-90」となります。

今回発覚したのはパワートレインです。これまで直列6気筒を積むことはわかっていましたが、詳細を確認。3.3リットル直列6気筒ターボチャージャー「e-Skyactive Turbo」エンジンとマイルドハイブリッドを組合わせ搭載します。

最高出力は340ps、最大トルク500Nmということがわかり、発売時にはマツダの市販ガソリンエンジンの中で最もパワフルなエンジンとなります。

さらに、CX-60から2.5リットル直列4気筒+電気モーター「e-SKYACTIV PHEV」を流用することも予想されます。

CX-90のワールドプレミアは、2023年1月31日に予定されています。

With the arrival of the first-ever #MazdaCX90, comes the long-anticipated 3.3-liter inline 6 turbo powertrain. Engineered with up to 340 hp and 369 lb-ft. of torque* to amplify every drive, and every emotion. World Premiere coming soon. We’re excited to share it with you.

— Mazda USA (@MazdaUSA) January 17, 2023