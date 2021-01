ブリヂストンのブースは、土屋圭市選手・佐藤琢磨選手などのトークショーが見どころ【バーチャルオートサロン2021】

■ここでしかチェックできない!? 「POTENZA(タイヤ&ホイール)」の開発秘話も

いよいよ始まった「バーチャルオートサロン 2021」。「HALL 3」にあるブリヂストンのブースでは「Tire information」「Tire contents」、佐藤琢磨選手の「オンライン配信」などのトークショーなどのメニューが用意されています。「Tire information」に入ると、ブリヂストンの製品ラインナップが分かるサイト(リンク)に入ることができます。

まず入りたいのが「Today’s contents」もしくは「Enter」で、中に入ると「POTENZA NEW ONLINE CONTENTS」に切り替わります。ブリヂストンの各タイヤの検索や「タイヤの選び方」などが確認できるのをはじめ、「TODAY’s MOVIES」には見逃せないコンテンツが多数用意されています。MCを務めるのは、ピストン西沢氏、「BRIDGESTONE DRIVE TO THE FUTURE」に出演している松嶋初音氏です。

たとえば、1月15日(金)9:00〜は土屋圭市氏、脇坂寿一氏、ピストン西沢氏のトークショー、ピストン西沢氏がMCを務める「BRIDGETON presents TGR 86/BRZレーサー レーシングシミュレーター対決」などの動画をチェックできます。

1月16日(土)9:00〜は、佐藤琢磨選手のトークショー、土屋圭市氏がかかる「RE-71RS」の魅力、山本尚貴選手による「2020 SUPER GT GT500 CLASS CHAMPION」トークショー、「BRIDGETON presents TGR 86/BRZレーサー レーシングシミュレーター対決」が視聴できます。

1月17日(日)9:00〜は、星野一義、鈴木亜久里両監督による「SUPER GTトークショー」「POTENZA(タイヤ&ホイール)」開発ドライバー(佐々木雅弘選手)と開発者が語る開発秘話、佐藤琢磨選手レーシングシミュレーター対決、「POTENZA」選手インタビューなどの視聴が可能です。

なお、各動画は「MOVE ARCHIVE」でも視聴できます。そのほか、ブリヂストンのブースには、「Product TV」などが用意されています。

(塚田 勝弘)

【関連リンク】

東京オートサロン2021

https://www.tokyoautosalon.jp/2021/

by塚田勝弘