ポールスターに新型クーペクロスオーバー「4」、市販型のスペック入手！

ポールスターは現在、クーペクロスオーバーSUV「4」と、パフォーマンスセダン「5」を開発中ですが、CEOであるThomas Ingenlath氏が、今年後半に発売予定のSUV「3」と同時走行する画像を公式Twitterで公開しました。

中でも最も注目すべきは「4」です。今後登場するクロスオーバー クーペはこれまであまり露出しておらず、スペックも公式に明かされていません。

ティザーイメージでは、先頭を走る「3」と、後ろを走る「5」の真ん中を走っているのが「4」ですが、3よりも小さくてスマートでありながら、フロントとリアウィンドウに流麗なシルエットが確認できます。また、短く傾斜したノーズと、フラッシュマウントドアハンドルのように見えるものも見てとれます。

4のパワートレインは、3から流用されるとみられ、111kWhのバッテリーパックと、最高出力489ps・最大トルク840Nmを発揮するデュアルモーター全輪駆動システムを搭載、WLTPの航続距離は最大379マイル(610km)と予想されます。また最高出力517ps・最大トルク910Nmを発揮するオプションのパフォーマンスパックも期待できます。

一方、ポールスター5は「プリセプトコンセプト」を反映したパフォーマンスセダンです。 同社はすでに多くのことを明らかにしており、このモデルには新しい接合アルミニウムシャシー、800Vアーキテクチャ、目標出力883ps・最大トルク900Nmのデュアル モーター全輪駆動システムが搭載される予定です。

ポールスター3、4、5は2024年内に完結する予定となっています。

(APOLLO)

We might lack the art of using Twitter to our advantage but we don’t lack the art of developing awesome EVs and delivering our portfolio @PolestarCars 🤜🏻 pic.twitter.com/jGbknQPEL2

— Thomas Ingenlath (@ThomasIngenlath) March 17, 2023