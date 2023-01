デビューは今夏？ ホンダが新型クロスオーバーSUVのティザーイメージを公開。

ホンダのインド部門は、2023年夏にデビュー予定の新型クロスオーバーSUVのティーザースケッチを公開しました。

同部門では、この新型モデルに関して「インドの特定のニーズを満たすため」に、ホンダR&Dアジアパシフィックによって設計された「まったく新しい」モデルであると説明しています。

暗闇に浮かぶスケッチからは、非常にスリムでスポーティなヘッドライト、大型のグリルが確認できます。

フォグランプ、プラスチック製のクラッディングが施された頑丈なホイール アーチ、ルーフライン、トーンアップされたリアショルダーなど、専用に設計されたコンポーネントもかすかに見ることができます。

ホンダは「人々の変化するライフスタイルの要件と、デザインとパフォーマンスの観点から、新しいSUVに対するホンダからの期待について、インドで広範な市場調査を行った」としていますが、モデルが全く新しい名前を使用するのかは不明です。

地元メディアによると、パワートレインは1.5リットルガソリンエンジンと「e:HEV」ハイブリッドパワートレインを「シティ セダン」と共有、5速マニュアルとCVTトランスミッションを採用するとしています。

この夏にデビューする市場では、ヒュンダイ「クレタ」、キア「セルトス」、スズキ「グランド ビターラ」、トヨタ「ハイランダー」、シュコダ「クシャック」、フォルクスワーゲン「タイグン」など、多数のモデルと競合することになると見られます。

(APOLLO)

Kicking off 2023 with a sneak peek of the upcoming All-New Honda SUV. Premiering this summer.#HondaCarsIndia #HondaSUV pic.twitter.com/VgH2EZQE0C

— Honda Car India (@HondaCarIndia) January 9, 2023