新型インプレッサ・ベースのSTIパーツ装着車が必見のスバル、STIブース【東京オートサロン2023】

■台数限定で販売予定の「レヴォーグSTI Sport♯(シャープ)」プロトタイプも登場

2022年12月26日(月)、SUBARUとスバルテクニカインターナショナル(STI)は、「東京オートサロン2023」の出展概要を発表しました。

最大の目玉は、日本仕様車の新型インプレッサ。ノーマル仕様ではなく「IMPREZA PROTOTYPE(インプレッサ・プロトタイプ)」のSTIパーツ装着車が初めて公開されます。

さらに、「レヴォーグSTI Sport R EX」をベースとした特別仕様車「レヴォーグSTI Sport♯(シャープ)」プロトタイプも、スバリスト必見の1台になりそう。

ハンドリングの向上に加えて、より上質な乗り味を実現したSTIコンプリートカーで、台数限定で販売される予定になっています。

「CROSSTREK BOOST GEAR CONCEPT」も披露。

こちらは、2022年12月に発表された新型クロストレックがベースで、よりアクティブなイメージに昇華させる仕掛けが施されたコンセプトカーです。

また、2022年11月に発表されたスバル初のコンパクトSUV「REX」をベースに、こちらにもアクティブなイメージを高めるパーツが用意されたBOOST GEARコンセプトカーの「REX BOOST GEAR CONCEPT」も出展されます。

モータースポーツからは、「SUBARU BRZ GT300 2022」「SUBARU WRX NBR CHALLENGE 2023」「SUBARU WRX RALLY CHALLENGE 2023」の各マシンが登場します。

ブースでは、東京オートサロンらしい多彩なイベントが予定されています。

「BOOST YOUR LIFE in LEVORG」「BOOST YOUR LIFE in IMPREZA & CROSSTREK」と題し、レヴォーグ、インプレッサ、およびクロストレックの開発陣やプロドライバーが登壇。レヴォーグの持つ魅力について、モータージャーナリストも交えたトークセッションが用意されています。

「SUBARU BRZ GT300 Talk Session」「NBR CHALLENGE Talk Session」「RALLY CHALLENGE Talk Session」として、SUBARU/STIの監督、プロドライバーが登壇し、昨シーズンの振り返りや新シーズンの展望、各カテゴリーの見どころなども紹介されます。

また、ドライバーが集結する「SUBARU Driver’s Talk Show」では、SUPER GT、ニュルブルクリンク24時間レース、全日本ラリーなど、多様なレースカテゴリーで活躍するSUBARU/STIのドライバーが集い、クルマやモータースポーツの魅力が語られます。

ほかにも、スバルスターズが紹介する「SUBARU/STI Booth Information」展示車両に加え、STIパフォーマンスパーツ展示、SUBARU/STIグッズ販売コーナーなど、ブース隅々まで見逃せません。

●会期:2023年1月13日(金)~15日(日)

●会場:千葉県・幕張メッセ(日本コンベンションセンター)国際展示場 ホール1〜11/国際会議場/イベントホール/屋外展示場(予定)

●主催:東京オートサロン事務局(TASA)

(塚田 勝弘)

