フェラーリ初SUV『プロサングエ』9月13日発表に向けティザームービーを公開【動画】

フェラーリは、初の5ドアレイアウトの量産クロスオーバー、「プロサングエ」のワールドプレミアを9月13日に決定。最新ティザームービーを公開しました。

動画では、新開発V12エンジンのエキゾーストノートや、丸みを帯びたフロントエンドデザイン、大きなエアインテーク、ノーズのスリットに収まるスリムなヘッドライトなどが確認できます。またTwitterには「絶え間ない革新と、卓越性と美の追求から妥協することなく生まれました。純粋で心に忠実でありたいという願望」というメッセージが添えられています。

市販型では、全輪駆動とダブルクラッチオートマチックトランスミッションを採用、最高出力は「812Competizione」の830psと同レベルになることが濃厚となっています。なお、プロサングエの生産は同社の年間総出荷量の20%以下に制限するとも言っています。

(APOLLO)

13th of September. No more secrets. Stay tuned. #FerrariPurosangue #Ferrari pic.twitter.com/PVv1AuGgzo

— Ferrari (@Ferrari) September 9, 2022