装着パーツだけで1900万円（！）のフェラーリを含め、計8台を出展したボンドグループ【東京オートサロン2021】

【速報】自分のクルマがどっちに向かうか表示する「あの高級装備」を1カメで実現。1カメラスカイトップビュー「SKY812」データシステムから登場

日産のアラウンドビューモニター、トヨタのパノラミックビューモニターシステム、ホンダのマルチビューカメラなどで有名な、自分のクルマを真上から見たような映像をモニターに表示し、駐車をサポートする仕組みが最近人気の装備になっています。自動車メーカーの純正用品...