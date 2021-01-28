装着パーツだけで1900万円（！）のフェラーリを含め、計8台を出展したボンドグループ【東京オートサロン2021】


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■Masnory Stallone／Mclaren 600LT／1221 WHEELS Aventador SVJ／Masnory Urus Lamborghini／Mansory Flying Spur／TECHART Cayenne Coupe／BRABUS Widestar G800／URBAN AUTOMOTIVE AMG G63【ホソカワコーポレーション】

ヨーロッパ車全般のドレスアップを手がけるボンドグループでは、装着パーツだけ（取り付け、塗装工賃別）で1900万円を超えるという、超リッチなエアロキットを装着したフェラーリなど全8台を展示しました。

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ボンドグループ

装着パーツのブランド別だともっとも多いのがドイツのマンソニーで、フェラーリ812スーパーファスト、ベントレー・フライングスパー、ランボルギーニ・ウルスの3台。

ポルシェ・カイエンターボクーペはテックアート、ランボルギーニ・アヴェンタドールはノビテックのエアロキットに1221の鍛造ホイール、マクラーレン600LTは1016インダストリーズのエアロキットにANRKYのホイールを装着したモデルを展示しました。AMG G63は800馬力にチューンアップされたブラバスとアーバンオートモーティブの2タイプが展示となりました。

Masnory Stallone（フェラーリ812）フロントスタイル
Masnory Stallone（フェラーリ812）のフロントスタイル
Masnory Stallone（フェラーリ812）リヤスタイル
Masnory Stallone（フェラーリ812）のリヤスタイル

●BOND GROUP & LAGER CORPORATION／MasnoryStallone／ベース車メーカー（フェラーリ・812スーパーファスト）装着パーツなど：Brilliant Exhaust System Inconel／Mansoryエアロキット／フロントフェイスキット／サイドフェイスキット／リアフェイスキット／フロントエアベント／リヤスポイラー／Novitec Rossoスプリング／ADV.1 ADV10 TS Advanceホイール（10.0J×21、12.5J×22）／ピレリPゼロタイヤ（フロント：275／30R21、335／25R22）

Mclaren 600LTフロントスタイル
Mclaren 600LTのフロントスタイル
Mclaren 600LTのリヤスタイル
Mclaren 600LTのリヤスタイル

●BOND GROUP & LAGER CORPORATION／Mclaren 600LT／ベース車メーカー（マクラーレン・600LT）Technical Garage Sasaki Brilliant Exhaust System／1016 industriesエアロキット／Race Food／ROBERUTAスプリング／ANRKY Wheels S1-X1（フロント：9.0J×20、リヤ：12.5J×21）／コンチネンタル・スポーツコンタクト6タイヤ（フロント：245／30R20、325／25R21）／AWE Tuning Switch Pass Remote

1221 WHEELS Aventador SVJフロントスタイル
1221 WHEELS Aventador SVJのフロントスタイル
1221 WHEELS Aventador SVJリヤスタイル
1221 WHEELS Aventador SVJのリヤスタイル

●BOND GROUP & LAGER CORPORATION／1221 WHEELS Aventador SVJ／ベース車メーカー（ランボルギーニ・アヴェンタドールSVJ／POWER CRAFT Hyrid Exhaust Muffler System／NOVITECエアロキット／NOVITECフロントスポイラー／サイドスポイラー／リヤスポイラー／ボンネットダクト／エアインテーク／SVJ純正フード／9010 DESIGN Re-Covering／HNS Lowering Adjustable Rodサスキット／1221ホイール1551 V.I.P. AP2（フロント：9.5J×20、リヤ：3.5J×21）／ピレリPゼロタイヤ（フロント：255／30R20、リヤ：355／25R21）／Capristo Straight

Masnory Urus Lamborghiniフロントスタイル
Masnory Urus Lamborghiniのフロントスタイル
Masnory UrusLamborghiniリヤスタイル
Masnory Urus Lamborghiniのリヤスタイル

●BOND GROUP & LAGER CORPORATION／Masnory Urus Lamborghini／ベース車メーカー（ランボルギーニ・ウルス）／Mansoryエアロキット／Wide Body Kit I／ルーフスポイラー／リアスポイラー／ドアミラーハウジング／iid Lowering Module／Mansory YN.5ホイール（フロント：10.0×24、リヤ：12.0×24）／ブレデシュタイン Ultrac Vortiタイヤ（フロント：295／30R24、リヤ：355／25R24）

Mansory Flying Spurフロントスタイル
Mansory Flying Spurのフロントスタイル
Mansory Flying Spurリヤスタイル
Mansory Flying Spurのリヤスタイル

●BOND GROUP & LAGER CORPORATION／Mansory Flying Spur／ベース車両メーカー（ベントレー・フライングスパー）装着パーツなど：Masnoryマフラー／Mansoryエアロキット／フロントスポイラー／サイドスポイラー／リヤスポイラー／テールスポイラー／フロントバンパートリム／フロントグリルマスク／ドアミラーハウジング／エンジンボンネット／ボンネットストライプ／リヤオーナメント／iid Lowering Module／Mansory FS.23 Forgedホイール（フロント：10.0×22、リヤ12.0×22）／ピレリPゼロ（フロント：275／35R22、リヤ315／30R22）

TECHART Cayenne Coupeフロントスタイル
TECHART Cayenne Coupeのフロントスタイル
TECHART Cayenne Coupeリヤスタイル
TECHART Cayenne Coupeのリヤスタイル

●BOND GROUP & LAGER CORPORATION／TECHART Cayenne Coupe／ベース車メーカー（ポルシェ・カイエンターボクーペ）／Techartエアロキット／フロントスポイラー／リヤディフューザー／テールパイプ／Techartフロアマット／Techartステアリング／Techartペダル／スカッフプレート／Techartアームレスト／iid Lowering kit／Techartブレーキ／Techart FormulaⅥ (Polish)ホイール（フロント：10.0J×22、12.0J×22）／コンチネンタル・スポーツコンタクト6タイヤ（フロント：285／35R22、315／30R22）

BRABUS Widestar G800フロントスタイル
BRABUS Widestar G800のフロントスタイル
BRABUS Widestar G800リヤスタイル
BRABUS Widestar G800のリヤスタイル

●BOND GROUP & LAGER CORPORATION／BRABUS Widestar G800／ベース車メーカー（メルセデス・ベンツAMG G63）装着パーツなど：PowerXtra B40S-800／Brabusマフラー／Brabusエアロキット／ オールペン／ワイドスター／カーボン・パワードーム／カーボン・ラジエーターグリルアタッチメント／カーボン・スペアホイールカバー／Brabus Paddle Shiftersステアリング／Brabusフロアマット／Scuff plates LED／Aluminum door-lock pins／Aluminum pedal pads／KW DDC PLUG＆PLAYサスキット／Brabus Monoblock Zホイール（ 10.0J×24、12.0J×24）／ブレデシュタイン Ultrac Vortiタイヤ（フロント：295／30R24、355／25R24）

URBAN AUTOMOTIVE AMG G63URBAN AUTOMOTIVE AMG G63フロントスタイル
URBAN AUTOMOTIVE AMG G63のフロントスタイル
URBAN AUTOMOTIVE AMG G63リヤスタイル
URBAN AUTOMOTIVE AMG G63のリヤスタイル

●BOND GROUP & LAGER CORPORATION／URBAN AUTOMOTIVE AMG G63／ベース車メーカー（メルセデス・ベンツAMG G63）装着パーツなど：URBAN AUTOMOTIVEエアロキット／URBAN AUTOMOTIVEホイール／電動サイドステップ／URBAN AUTOMOTIVEインテリア／URBAN AUTOMOTIVEマフラー

（文・諸星 陽一／写真・金子 信敏、諸星 陽一）

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カテゴリー : イベント, カスタム, ドレスアップ, オートサロン

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