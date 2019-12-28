限定1台！　トラストが「SUBARU WRX STI GReddy Performance Edition TOKYO AUTO SALON SPECIAL」を発売【東京オートサロン2020】

■GReddyパーツでチューンナップしたWRX STI
GLIONグループのトラストは、「東京オートサロン2020」において「SUBARU WRX STI GReddy Performance Edition TOKYO AUTO SALON SPECIAL」を発売するとアナウンスしました。
発売台数は合計10台で、そのうち1台はオートサロン会場で抽選、1月中の納車が可能になるそう。もちろん、開催期間中はトラストのブースでこのコンプリートカーを確認できます。
「SUBARU WRX STI GReddy Performance Edition TOKYO AUTO SALON SPECIAL」は、あらゆるステージの走りをフィードバックしたGReddyパーツでWRX STIはチューンナップされた仕様で、SUBARUが誇るWRX STIのパフォーマンスを最大限に引き出すとしています。
SUBARU WRX STIの「GReddy Performance Edition TOKYO AUTO SALON SPECIAL」のコンプリート価格は5,550,000円（割引額696,714円）。そのうち装着オプションパーツが2,443,950円、新車車両本体価格が3,802,764円。別途オプション・メンテナンス品40万円相当がプレゼントされます。
展示コンプリートカーの装備は下記のとりです。
・Base car：新車 / STI標準グレード / WRブルー・パール
・EXHAUST：GReddy パワーエクストリーム RDD
・INTAKE：GReddy AIRINX（剥き出し型エアクリーナー）
・COOLING：GReddyインタークーラーキット SPEC-LS（前置き）
・METER：GReddy SIRIUS VISION（ブースト/油圧/油温/水温）
・ENGINE：GReddyターボキット（純正交換タイプ）、 GReddyブローオフバルブFV、 GReddyラジエターキャップ、 GReddyネオジムマグドレン、 センサーアタッチメント
・OIL：PLATINUM エンジンオイル 5W-40、 GReddyオイルフィルター
・ECU：GReddyパフォーマンスECU
・SUSPENTION：GReddy Performance Products X KW Performance Coilovers （東京オートサロン展示車両限定）
・EXTERIRE：STIスタイルパッケージ、 （フロントアンダースポイラー、 サイドアンダースポイラー、 リヤサイドアンダースポイラー、 リヤアンダースポイラー）、 カーボンルーフ、 サイドアンダーデカール
・WHEEL：RAYS TE37 SAGA（91/2J/45）、 KYO-EI Lug Nut20pcs
・TIRE：DUNLOP DIREZZA ZIII 245/40R18
・INTERIOR：GReddyオリジナルステアリング（オートサロンリミテッドエディション）、 GReddyシフトノブ
残り9台は3月以降の納車で、「GReddy Performance Edition VAB」が9台。 そのうちWRブルー・パールが限定7台。ベース車両はWRX STI タイプSで、コンプリート価格は5,550,000円（割引額942,464円）。装着オプションパーツは2,372,200円。なお、新車車両本体価格は4,120,264円。
パールホワイトは限定2台。ベース車両はWRX STI タイプSでコンプリート価格は、5,550,000円（割引額972,464円）。装着オプションパーツは2,372,200円、新車車両本体価格は4,150,264円。
「GReddy Performance Edition VAB仕様（9台）」の装備は下記とおりです。
・EXHAUST ：GReddy パワーエクストリームR DD
・INTAKE：GReddy AIRINX（剥き出し型エアクリーナー）
・COOLING： GReddy インタークーラーキット SPEC-LS（前置き）
・METER：GReddy SIRIUS VISION（ブースト/油圧/油温/水温）
・ENGINE：GReddy ターボキット（純正交換タイプ）、 GReddyブローオフバルブFV、 GReddy ラジエターキャップ、 GReddy ネオジムマグドレン、 センサーアタッチメント
・OIL：PLATINUM エンジンオイル 5W-40、 GReddy オイルフィルター
・ECU：GReddyパフォーマンスECU
・SUSPENTION：Aragosta TYPE-S
・EXTERIRE：STIスタイルパッケージ、 （フロントアンダースポイラー 、 サイドアンダースポイラー、 リヤサイドアンダースポイラー、 リヤアンダースポイラー）
・WHEEL：RAYS TE37 SAGA（9 1/2J /45）、 KYO-EI Lug Nut20pcs
・TIRE：DUNLOP DIREZZA ZIII 245/40R18
・INTERIOR：GReddy オリジナルステアリング（オートサロンリミテッドエディション）、 GReddyシフトノブ
（塚田勝弘）