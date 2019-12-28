限定1台！　トラストが「SUBARU WRX STI GReddy Performance Edition TOKYO AUTO SALON SPECIAL」を発売【東京オートサロン2020】

【新車試乗：NISSAN SKYLINE 400R】ついに登場！史上最強のスカイライン。専用ハイパワーVR30DDTTエンジンだけじゃない、走りたくなる味わい深さが魅力（PR）

とにかく圧倒的なエンジンパワー。まずはそこに尽きる。405psというエンジンパワーは国産セダンにおいて驚異的な高出力で、たとえば俊足のスポーツセダンとして海外でも熱狂的なファンも多いとある国産車でも最高出力は308ps。今年話題になった国産ブランドの超高性能スポーツカー...