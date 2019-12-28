限定1台！　トラストが「SUBARU WRX STI GReddy Performance Edition TOKYO AUTO SALON SPECIAL」を発売【東京オートサロン2020】

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■GReddyパーツでチューンナップしたWRX STI

GLIONグループのトラストは、「東京オートサロン2020」において「SUBARU WRX STI GReddy Performance Edition TOKYO AUTO SALON SPECIAL」を発売するとアナウンスしました。

発売台数は合計10台で、そのうち1台はオートサロン会場で抽選、1月中の納車が可能になるそう。もちろん、開催期間中はトラストのブースでこのコンプリートカーを確認できます。

トラスト WRX STI
「SUBARU WRX STI GReddy Performance Edition TOKYO AUTO SALON SPECIAL」

「SUBARU WRX STI GReddy Performance Edition TOKYO AUTO SALON SPECIAL」は、あらゆるステージの走りをフィードバックしたGReddyパーツでWRX STIはチューンナップされた仕様で、SUBARUが誇るWRX STIのパフォーマンスを最大限に引き出すとしています。

トラスト WRX STI
GReddy パワーエクストリーム RDD

SUBARU WRX STIの「GReddy Performance Edition TOKYO AUTO SALON SPECIAL」のコンプリート価格は5,550,000円（割引額696,714円）。そのうち装着オプションパーツが2,443,950円、新車車両本体価格が3,802,764円。別途オプション・メンテナンス品40万円相当がプレゼントされます。

トラスト　WRX STI
GReddy SIRIUS VISION

展示コンプリートカーの装備は下記のとりです。

・Base car：新車 / STI標準グレード / WRブルー・パール
・EXHAUST：GReddy パワーエクストリーム RDD
・INTAKE：GReddy AIRINX（剥き出し型エアクリーナー）
・COOLING：GReddyインタークーラーキット SPEC-LS（前置き）
・METER：GReddy SIRIUS VISION（ブースト/油圧/油温/水温）
・ENGINE：GReddyターボキット（純正交換タイプ）、 GReddyブローオフバルブFV、 GReddyラジエターキャップ、 GReddyネオジムマグドレン、 センサーアタッチメント
・OIL：PLATINUM エンジンオイル 5W-40、 GReddyオイルフィルター
・ECU：GReddyパフォーマンスECU
・SUSPENTION：GReddy Performance Products X KW Performance Coilovers （東京オートサロン展示車両限定）
・EXTERIRE：STIスタイルパッケージ、 （フロントアンダースポイラー、 サイドアンダースポイラー、 リヤサイドアンダースポイラー、 リヤアンダースポイラー）、 カーボンルーフ、 サイドアンダーデカール
・WHEEL：RAYS TE37 SAGA（91/2J/45）、 KYO-EI Lug Nut20pcs
・TIRE：DUNLOP DIREZZA ZIII 245/40R18
・INTERIOR：GReddyオリジナルステアリング（オートサロンリミテッドエディション）、 GReddyシフトノブ

残り9台は3月以降の納車で、「GReddy Performance Edition VAB」が9台。 そのうちWRブルー・パールが限定7台。ベース車両はWRX STI タイプSで、コンプリート価格は5,550,000円（割引額942,464円）。装着オプションパーツは2,372,200円。なお、新車車両本体価格は4,120,264円。

パールホワイトは限定2台。ベース車両はWRX STI タイプSでコンプリート価格は、5,550,000円（割引額972,464円）。装着オプションパーツは2,372,200円、新車車両本体価格は4,150,264円。

「GReddy Performance Edition VAB仕様（9台）」の装備は下記とおりです。

・EXHAUST ：GReddy パワーエクストリームR DD
・INTAKE：GReddy AIRINX（剥き出し型エアクリーナー）
・COOLING： GReddy インタークーラーキット SPEC-LS（前置き）
・METER：GReddy SIRIUS VISION（ブースト/油圧/油温/水温）
・ENGINE：GReddy ターボキット（純正交換タイプ）、 GReddyブローオフバルブFV、 GReddy ラジエターキャップ、 GReddy ネオジムマグドレン、 センサーアタッチメント
・OIL：PLATINUM エンジンオイル 5W-40、 GReddy オイルフィルター
・ECU：GReddyパフォーマンスECU
・SUSPENTION：Aragosta TYPE-S
・EXTERIRE：STIスタイルパッケージ、 （フロントアンダースポイラー 、 サイドアンダースポイラー、 リヤサイドアンダースポイラー、 リヤアンダースポイラー）
・WHEEL：RAYS TE37 SAGA（9 1/2J /45）、 KYO-EI Lug Nut20pcs
・TIRE：DUNLOP DIREZZA ZIII 245/40R18
・INTERIOR：GReddy オリジナルステアリング（オートサロンリミテッドエディション）、 GReddyシフトノブ

（塚田勝弘）

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