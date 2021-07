新型ルノー キャプチャーからインスピレーションを得た「ÉDIFICE」のファッションアイテムが登場

■ルノー・ジャポンとファッションブランドの「ÉDIFICE(エディフィス)」が再びコラボ

フランス生まれのルノーと、ファッションブランドの「ÉDIFICE(エディフィス)」がタッグを組みました。

両者が「フランスの都市型SUVスタイル」をテーマに掲げてコラボし、カプセルコレクションを販売します。2021年2月に2代目にスイッチした、都市型SUVの新型ルノー キャプチャーから着想を得たというカプセルコレクション。8月13日(金)から、全国のエディフィスショップで販売されます。

ラインナップは、大人の都市生活者のためにデザインされたブルゾン、パンツ、バッグ、サングラス、Tシャツ。「エディフィス」は、主に男性をターゲットに据えたフランス生まれのファッションブランドで、洗練された品の良いスタイルを提案しています。

今回で3回目となるルノー・ジャポンとエディフィスのコラボは、先述したように、新型ルノーキャプチャーからインスピレーションを得たというテイストが特徴です。

ラインナップと価格(すべて税抜き)はこちらです。

・「ルノー×迷迭香for ÉDIFICE JACKET」が2万5000円

・「ルノー×迷迭香for ÉDIFICE PANTS」が1万6000円

・「ルノー×迷迭香for ÉDIFICE SHORTS」が1万3000円

・「ルノー×MILLET for ÉDIFICE コラボレーションバッグEXP 20+」が1万7500円

・「ルノー×MILLET for ÉDIFICE コラボレーションバッグEXP SD」 5000円

・「ルノー×MILLET for ÉDIFICE コラボレーションバッグCUBE TOTE」 5300円

・「ルノー×EYETHINK HIROB for ÉDIFICESUNGLASSDE」 2万5000円

・「ルノーfor ÉDIFICE ロゴTシャツ」 5500円

・「ルノーfor ÉDIFICE ポケットTシャツ」 8000円

・「ルノーfor ÉDIFICE ダイアモンドネックTシャツ」 8,000円

夏や秋のファッションアイテムはもちろん、ドライブや旅行に最適なサングラスやバッグも揃っていますので、キャプチャーのオーナーの方は、エディフィスのコラボアイテムで揃える手もありそうです。

(塚田 勝弘)

