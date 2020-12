2000万円超で限定10台！「BMW X5 M／X6 M」にマットカラーで迫力満点の限定車

■BMWで初めて「速度制限認識」機能を搭載

2020年12月17日、BMWは、ハイパフォーマンスSUVの「BMW X5 M/X6 M」に限定車を設定し、12月24日からBMWオンライン・ストアで受注を開始すると発表しました。エクステリアに迫力が増すマットカラーが採用された限定モデルの「BMW X5 M/X6 M First Edition(ファースト・エディション)」は、レーシングカーの走りと日常の実用性を両立するスポーツ・アクティビティ・ビークル(SAV)/ ーペ(SAC)の「Mハイ・パフォーマンス・モデル」である新型「BMW X5 M Competition」、新型「BMW X6 M Competition」がベース。

「BMW Individual」よりもさらに存在感あるマットカラーの「フローズン・マリナ・ベイ」、「フローズン・ダーク・シルバー」のボディカラーをまとい、内・外装の随所にはカーボンパーツが配され、特別感が演出されています。機能面では、ほかの「X5 M」、「X6 M」と同様に、高速道路での渋滞時にドライバーをサポートする「ハンズ・オフ機能付き渋滞運転支援システム」や、35km/h以下での走行時に直近の50m軌跡を記憶し、一度通った道を自動でバックできる「リバース・アシスト」を含む最新の運転支援システムが用意されています。

さらに、BMWとして初めて「トラフィック・サイン・アシスト(速度制限認識)」機能が搭載され、走行中に制限速度を表示し、安全な走行をサポート。また、「BMW Individualフル・レザー・バイカラー シルバーストーン」、「ナイト・ブルー(サキール・オレンジ・コントラスト・スティッティング付き)」、「First Editionロゴ付きインテリア・トリム カーボン・ファイバー」、「Mコンペティション・パッケージ」、「Mカーボン・ミラー・キャップ」、「Mカーボン・エンジン・カバー」、「Mカーボン・リヤ・スポイラー(BMW X6 M First Editionのみ)」、「BMW Individualルーフレール・ハイグロス・ブラック(BMW X5 M First Editionのみ)」が特別装備として用意されています。

台数は、

「BMW X5 M First Edition(BMW Individualフローズン・マリナ・ベイ)」2台、

「BMW X5 M First Edition(BMW Individualフローズン・ダーク・シルバー)」3台、

「BMW X6 M First Edition(BMW Individualフローズン・マリナ・ベイ)」2台、

「BMW X6 M First Edition(BMW Individualフローズン・ダーク・シルバー)」3台、

となっています。

価格は、

「BMW X5 M First Edition」2068万円、

「BMW X6 M First Edition」2122万円、

と、2000万円を超える価格設定ではあるものの、全国限定10台ですので、12月24日の受注と開始に即完売してしまうかもしれません。

(塚田 勝弘)

